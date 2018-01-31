Владивосток: к девяти волонтерам штаба Навального пришла полиция

В среду утром в дома девяти волонтеров штаба Алексея Навального во Владивостоке пришли полицейские. Трех человек они смогли забрать в отделения полиции, одну девушку силой вывели из общежития, сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" волонтер Дмитрий Гультяев.

На активистов составляют протоколы за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Сам Гультяев не может выйти из квартиры, у его дома стоит полицейская машина , периодически полицейские стучат в дверь. По его словам, машины стоят у домов еще двух активистов, но им удалось из квартир выбраться.

28 января сторонники Алексея Навального провели во Владивостоке акцию в поддержку забастовки избирателей. Они отказываются участвовать в выборах президента России 18 марта, поскольку их кандидат не был зарегистрирован.

23 января сообщалось, что в штаб Алексея Навального во Владивостоке пришли полицейские, они изъяли листовки и баннеры, а также хотели задержать за репост в социальной сети сотрудника штаба Никиту Панфилова.