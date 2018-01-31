Социальная сеть Facebook запретила рекламировать криптовалюты

Социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалют, первичного размещения монет и бинарных опционов. В официальном блоге Facebook отмечается, что эта мера направлена против объявлений о финансовых услугах, "которые зачастую связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения".

Компания будет следить за выполнением новых правил на своих платформах, включая саму социальную сеть, а также Audience Network и Instagram. Facebook займется выявлением и удалением такой рекламы и просит пользователей сообщать о случаях нарушения новых правил.

Биткойн – самая популярная криптовалюта в мире. Одна из главных особенностей платежной системы – это то, что она неподконтрольна ни одному государству или частному лицу. Владелец биткойна может сохранить полную анонимность при покупках в интернете.

В России статус криптовалют пока законодательно не урегулирован. В середине октября министр финансов Антон Силуанов пообещал выработать механизм контроля над выпуском и обращением криптовалют на территории России. В 2014 году Центральный банк приравнял биткойн к финансовым пирамидам и рекомендовал запретить его выпуск.

В последнее время власти многих стран принимают меры по регулированию рынка криптовалют. На фоне этих решений курс биткоина в январе резко снизился. Если в середине декабря биткоин стоил почти20 тысяч долларов, то в январе он дважды опускался ниже 10 тысяч долларов.