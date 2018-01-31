Сенаторы США критикуют Трампа за отсутствие санкций против России

Группа американских сенаторов подвергли критике президента США Дональда Трампа за то, что он не ввел новые санкции в отношении России, после того как его администрация опубликовала список из 210 чиновников и миллиардеров из правящей элиты, которые могут быть подвергнутся проверке и будущим карательным мерам.

Сенатор-демократ Бен Кардин, член Комитета по иностранным делам Сената США и еще 19 других демократов в Сенате, 30 января направили письмо государственному секретарю Рексу Тиллерсону, в котором говорится, что отказ от введения новых санкций "неприемлемым".

Этот шаг происходит после того, как 30 января Казначейство США выпустило список из 114 высокопоставленных российских политических деятелей и 96 "олигархов", которые, по оценкам властей США, добились богатства или власти за счет союза с президентом Владимиром Путиным. Санкционный список был одобрен Конгрессом законом, направленном на усиление давления на Россию в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, военное вмешательство на Украину и другие действия, которые вызвали обеспокоенность США.

Администрация уведомила Конгресс о том, что в настоящее время он не будет вводить новые санкции в отношении России. Однако 30 января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что "в ближайшем будущем вы увидите дополнительные санкции". Он добавил, что такие санкции могут последовать "в ближайшие несколько месяцев, может быть, через месяц".

Трамп неохотно подписал закон "О противодействии американским противникам при помощи санкций" в августе после того, как закопроект был одобрен подавляющим большинством голосов в обеих палатах Конгресса США. Это произошло после того, как разведывательное сообщество страны установило, что Путин распорядился о проведении кампании по оказанию влияния на президентские выборы в США.

Опубликованный список является частью несекретной версии так называемого "Кремлевского доклада", который был представлен Конгрессу 29 января.