Валерий Зорькин переназначен главой Конституционного суда России

Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда России на новый шестилетний срок. Об этом сообщает ТАСС. Его кандидатура была внесена президентом России Владимиром Путиным.

Решение о переназначении Зорькина, которому в феврале исполнится 75 лет,поддержали 153 члена верхней палаты российского парламента, один воздержался.

Зорькин возглавляет Конституционный суд(с перерывом в 1993-2003 годах) с 1991 года. Новый срок пребывания на этой должности станет для него уже пятым подряд.

Ранее "Ведомости" писали, что этот пост было принято рассматривать как один из возможных вариантов трудоустройства премьера Дмитрия Медведева в связи с отставкой правительства после выборов президента.