Узбекистан: снят с должности Рустам Иноятов – глава госбезопасности

Генерал-полковник Рустам Иноятов снят с должности главы Службы национальной безопасности Узбекистана. Об этом Узбекской службе Радио Свобода/Радио Свободная Европа сообщили два источника в Ташкенте.

Как отмечают обозреватели, произошедшее в среду в Узбекистане "можно сравнить только с устранением Лаврентия Берия из правящего советского ареопага после смерти Сталина".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, наконец, сумел освободиться от самого одиозного наследства, оставленного ему в наследство Исламом Каримовым, казавшегося вечным шефа узбекского ЧК Рустама Иноятова, пишет на своей странице в Фейсбуке российский специалист по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. Заметим, что произошло это на следующий день после того, как в Узбекистане достаточно скромно отметили 80-летие Ислама Каримова.