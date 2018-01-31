Прокуратура требует отменить приговор врачу-гематологу Мисюриной

В Москве прокуратура обратилась в суд с требованием отменить приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной по статье об оказании услуг ненадлежащего качества, из-за которых умер пациент.

В прокуратуре заявляют, что приговор Мисюриной был вынесен на основе судебно-медицинских экспертиз, которые противоречат друг другу. Кроме этого, не дана должная оценка показаниям свидетелей, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о вине Мисюриной, заявляют в прокуратуре.

22 января гематолога Елену Мисюрину приговорили к двум годам колонии общего режима. Следствие утверждало, что в 2013 году врач при заборе костного мозга у пациента повредила ему кровеносный сосуд, из-за чего через несколько дней больной умер.

Адвокаты Мисюриной указывали на противоречия в материалах уголовного дела. В защиту осужденной выступили несколько московских больниц. Власти Москвы после этого заявили, что возьмут дело под свой контроль.