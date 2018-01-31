Amnesty International осудила Трампа за сохранение Гуантанамо

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила решение президента США Дональда Трампа сохранить тюрьму для обвиняемых в терроризме на базе в Гуантанамо. Правозащитники назвали ее пятном на репутации США.

Трамп упомянул Гуантанамо накануне, когда выступал с первым посланием Конгрессу "О положении страны". По словам президента, глупо, когда на свободу отпускают сотни опасных террористов. И пока Соединенные Штаты не пересмотрят свою политику в отношении таких обвиняемых, тюрьма будет функционировать.

Закрыть центр для обвиняемых в терроризме в 2009 году пытался президент США Барак Обама. Тогда же он подписал распоряжение, согласно которому все заключенные должны быть возвращены на родину, переведены в третью страну или другую тюрьму на территории США.

Спецтюрьма в Гуантанамо построена в 2002 году администрацией президента США Джорджа Буша-младшего. В 2017 году в спецтюрьме находится 41 человек. Правозащитники неоднократно заявляли о нарушении прав заключенных, содержащихся в Гуантанамо, и применении к ним пыток.