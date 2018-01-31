Грид-гёрлз покинут трассу гонки "Формула-1"

Организаторы гонок "Формула-1" отказались от грид-гёрлз — девушек, которые выходят на трассу перед стартом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте "Формулы-1". Отмечается, что это решение относится ко всем сериям гонок в рамках Гран-при с 2018 года, в том числе к "Формуле-2" и GP3.

Представитель "Формулы-1" пояснил, что многолетняя традиция привлечения девушек более не соответствует ценности бренда и противоречит современным социальным нормам. На гонках грид-гёрлз, в частности, показывали расстановку машин на старте.

Новый сезон "Формулы-1" стартует 25 марта с Гран-при Австралии.

В конце 2016 году коммерческие права на "Формулу-1" достались американской корпорации Liberty Media. В январе 2017 года владельцы проекта уволили исполнительного директора Берни Экклстоуна. Он руководил "Формулой-1" и организовывал гонки на протяжении 40 лет. Новым исполнительным директором стал Чейз Кэри. О намерении отказаться от грид-гёрлз новое руководство гонок заявило в декабре 2017 года.