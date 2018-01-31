В США поезд с республиканцами столкнулся с грузовиком

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В США поезд, в котором ехали конгрессмены-республиканцы, столкнулся с грузовиком и частично сошёл с рельсов. Об этом сообщает телеканал CNN. Конгрессмены ехали на мероприятие Республиканской партии в Западной Вирджинии.
Погиб один человек – он находился в грузовике. Ещё один человек пострадал. Среди конгрессменов пострадавших нет.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся. Полиция начала расследование.
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