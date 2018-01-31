Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В США поезд с республиканцами столкнулся с грузовиком

В США поезд, перевозивший конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком, Вирджигия (США), 31 января 2017 года

В США поезд, в котором ехали конгрессмены-республиканцы, столкнулся с грузовиком и частично сошёл с рельсов. Об этом сообщает телеканал CNN. Конгрессмены ехали на мероприятие Республиканской партии в Западной Вирджинии.

Погиб один человек – он находился в грузовике. Ещё один человек пострадал. Среди конгрессменов пострадавших нет.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся. Полиция начала расследование.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG