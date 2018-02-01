Сенаторы США: Трампу следовало бы упомянуть санкции против России

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди считает, что президенту Трампу следовало бы обратиться к теме антироссийских санкций в своем послании "О положении страны".

"Дональду Трампу имело смысл объяснить Америке, почему он откладывает применение санкций к России, ведь Путин на протяжении последних пяти лет ведет себя как гангстер", заявил сенатор от Луизианы в интервью телеканалу CNN.

В понедельник администрация во исполнение предписаний Конгресса обнародовала список чиновников и представителей деловых кругов России, некоторые из которых уже и сегодня находятся под санкциями, но воздержалась от введения против них дополнительных ограничений в качестве ответной меры на российское вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Заместитель председателя Международного комитета Сената демократ Бен Кардин выступал в среду в той же передаче CNN, что и Кеннеди. Он также подверг критике президента за то, что тот обошел молчанием попытки Кремля подорвать демократический процесс в США. "Россия несет с собой весомую угрозу безопасности Соединенных Штатов, и с большой вероятностью она попытается вмешаться в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс", заметил Кардин. По его словам, "мы видели, как Россия встревала недавно в выборы в Чехии. Путин стремится манипулировать демократическими процедурами и в других странах, и президент Трамп в послании о "Положении страны" был обязан упомянуть о том, что делает Кремль".