Жители Алтая провели митинг против вырубки леса

Жители нескольких районов республики Алтай вышли на митинг: они возмущены действиями предпринимателей, которые ведут незаконные, по мнению, коренных жителей, лесозаготовки. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

29 января в селе Паспаул Чойского района Алтая несколько десятков человек приняли участие в митинге, требуя от районных и республиканских властей остановить вырубку ценных пород дерева. По словам участников акции протеста, летом 2017 года около 20 тысяч гектаров Лесного Фонда России были переведены в категорию земель сельхозназначения и собственники - компании "АлтайАгро", "Агроснаб", и "Восток Холдинг" начали вырубку леса.

По словам местных жителей, лесорубы уничтожили кладбище села Кара-Торбок, когда волочили лес тракторами. Новые владельцы земельных участков действуют в интересах предпринимателей из Китая, утверждают участники митинга. Компания "Юйхэн" взяла в аренду на 49 лет участок бывшего животноводческого комплекса недалеко от села и начало строительство деревообрабатывающего комплекса. На строительстве работают бригады из КНР, китайские же рабочие будут в дальнейшем обслуживать производство.

В митинге так же приняли участие жители Турочакского и Чемальского районов республики. По их словам, там ситуация аналогичная – ценные породы дерева, в первую очередь кедр, вырубают бригады, нанятые бизнесменами из Китая. Люди жаловались в полицию и прокуратуру, однако, как говорят митингующие, никакой реакции не последовало.

В резолюции митинга местные жители потребовали от республиканских властей немедленно остановить вырубку лесных массивов, вплотную примыкающих к деревням и селам и проверить законность строительства производственных корпусов на землях сельхозназначения. Кроме того, местные жители потребовали выполнения "Декларации ООН о правах коренных народов", в статье 32 которой, в частности, сказано: "Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии освоения или использования своих земель или территорий и других ресурсов".

