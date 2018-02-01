Суд приостановил работу краснодарского отделения "Яблока"

Краснодарский краевой суд приостановил работу регионального отделения партии "Яблоко" на три месяца. Об этом сообщает "Коммерсантъ". С иском в суд обратилось Министерство юстиции России.

Как рассказал изданию глава краснодарского отделения "Яблока" Евгений Витишко, он не получал никаких уведомлений о заседании суда. О том, что работа регионального отделения приостановлена, в партии узнали после получения отказал в регистрации наблюдателей в одной из территориальных избирательных комиссий. О причинах обращения Минюста в суд, отметил Витишко, им также неизвестно.

Витишко считает, что действия Минюста могли быть связаны с расхождениями в учредительных документах. В июле на краевой конференции "Яблока" Витишко избрали новым председателем регионального отделения партии. Однако его предшественник Владимир Рыжаев назвал это решение нелегитимным и обратился в суд. В связи с этим, по словам Витишко,партии отказали в регистрации кандидатов на выборы в Законодательное собрание Краснодарского края.