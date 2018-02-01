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Мессенджер Telegram исчез из интернет-магазина App Store

Мессенджер Telegram в ночь на 1 февраля стал не доступен в App Store. Приложение нельзя загрузить не только в России, но и за рубежом, сообщают пользователи в твиттере.

Основатель проекта Павел Дуров написал, что возникли "небольшие проблемы" и в ближайшее время приложение вновь будет доступно.

Ранее 12 января на проблемы в работе Telegram жаловались пользователи по всему миру. Дуров объяснил их возросшим трафиком.

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