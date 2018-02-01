СМИ: возбуждено дело против авиаперевозчика машин Путина

Следственный комитет России расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего руководства государственной авиакомпании "224-й летный отряд", которая занималась перевозкой кортежей первых лиц государства, в том числе президента. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

В рамках дела уже арестован бывший заместитель генерального директора предприятия Дмитрий Новицкий. Его обвиняют в хищении нескольких сотен миллионов рублей.

Как рассказал собеседник издания, авиакомпания "224-й летный отряд" обеспечивала перевозку грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны по заказу "Рособоронэкспорта". При помощи фирмы-посредника руководство компании многократно завышало стоимость логистических услуг, а деньги выводило в несколько ближневосточных банков, отметил источник. По предварительным данным, потери "Рособоронэкспорта" могут оцениваться от нескольких сотен миллионов до 2 миллиардов рублей.

224-й отдельный авиаотряд был создан в 1979 году для обеспечения транспортных перевозок во время войны в Афганистане. В 1990-х годах он был преобразован в авиакомпанию.