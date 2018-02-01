Минфин США пояснил необходимость секретной части "кремлевского доклада"

Министерство финансов США пояснило необходимость засекреченной части "кремлевского доклада" – документа о чиновниках и бизнесменах из окружения президента России Владимира Путина. Секретный раздел был нужен для предотвращения "бегства" упомянутых в списках людей из активов компаний, попадающих под санкционные риски. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил представитель американского Минфина Тони Сэйег.

По словам Сэйега, доклад был неверно интерпретирован. В Минфине отметили, что общедоступная часть доклада содержит в основе открытые источники. Засекреченная же часть написана по секретным источникам.

Представитель Минфина также напомнил, что список не следует рассматривать как санкционный. Однако, как сообщил Сэйег, ведомство ясно дало понять, что сосредоточено на противостоянии "дестабилизирующей деятельности России".

30 января Министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи. После публикации доклада министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на его основе могут быть введены новые ограничения в отношении России. Детали глава Минфина не раскрыл.