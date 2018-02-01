Координатор липецкого штаба Навального получил 20 суток ареста

Суд в Липецке арестовал на 20 суток координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Илью Данилова. Об этом сообщают сотрудники штаба в социальных сетях.

Данилова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции. Сторонники Навального заявили, что решение суда будет обжаловано, а штаб продолжит свою работу.

Оппозиционер Алексей Навальный призвал к "забастовке избирателей" после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах.

Акции 28 января прошли в десятках городов страны, в них участвовали тысячи человек. Трансляцию с протестов посмотрели более полутора миллионов человек. По всей стране были задержаны 350 активистов. В среду за протест 28 января на 30 суток также был арестован Денис Михайлов, координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге.