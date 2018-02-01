Transparency призвала проверить британскую кваритиру Шувалова

Международная общественная организация Transparency International призвала власти Великобритании проверить законность приобретения лондонской квартиры вице-премьера России Игоря Шувалова. По мнению членов Transparency, апартаменты в здании на берегу Темзы стоимостью более 11 миллионов фунтов могли быть приобретены незаконно.

О недвижимости российского вице-премьера рассказывалось в одном из расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Оппозиционер утверждал, что квартира была записана на несколько разных офшоров, один из которых принадлежит самому Шувалову и его жене. По словам Навального, вице-премьер фактически приобрел апартаменты в Лондоне сам у себя.

С 31 января в Великобритании вступил в силу новый закон, согласно которому владельцы имущества стоимостью более 50 тысяч фунтов обязаны объяснить, как они на него заработали. Если происхождение дорогостоящих покупок объяснить не удастся, имущество перейдёт в собственность государства.