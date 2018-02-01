В Крыму напали на корреспондента издания "Примечания"

В аннексированном Россией Крыму неизвестный напал на корреспондента местного издания "Примечания" Евгения Гайворонского. Инцидент произошёл в Ялте. Об этом сообщает "Новая газета".

По данным издания, вначале злоумышленник ударил журналиста ногой со спины и повалил на землю, а затем нанёс несколько ударов по голове.

Серьезных травм журналист не получил. Во время нападения, по словам журналиста, неизвестный выкрикивал оскорбления в его адрес. Голос нападавшего показался Гайворонскому знакомым, пишет "Новая газета".

Организатором нападения на себя Гайворонский считает ялтинского застройщика Дмитрия Тюкаева. Его бизнесу журналист посвятил несколько расследований. Информацию об этом Гайворонский указал в заявлении в полицию. Тюкаев в комментарии "Новой газете" отверг свою причастность к нападению на корреспондента.

Газета сообщает, что конфликт между Тюкаевым и Гайворонским возник в конце октября 2017 года. Тогда в издании "Примечания" вышла статья о застройке курортного поселка Гаспра. Гайворонский писал, что фирмы Тюкаева застраивают поселок с нарушениями закона. После этого журналист сообщил о поступающих в свой адрес угрозах.

