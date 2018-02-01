В Литве задержаны трое подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Литве арестовали трех местных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает балтийское информационное агентство BNS.

Арестованных подозревают в том, что они за деньги передавали российским спецслужбам информацию о вооруженных силах Литвы. По словам представителя литовской разведки, передаваемые сведения не были засекреченными.

В последние годы в Литве неоднократно фиксировались случаи шпионажа в пользу России. В марте 2016 года гражданин Литвы был осужден на 12 лет лишения свободы за передачу информации российским спецслужбам. В 2015 году было арестовано сразу несколько человек, в том числе и граждан России, по подозрению в шпионаже.