Премьер Великобритании договорилась с Китаем о сотрудничестве

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи в Пекине договорились о расширении сотрудничества. Это первый шаг в реализации будущего торгового соглашения, которое Великобритания может заключить самостоятельно после выхода из Евросоюза, сообщает Reuters.

Мэй назвала очень успешной встречу, касающуюся торговых отношений. По данным источников Reuters в правительственных кругах в Великобритании, китайские и британские компании заключили договоры на сумму девять миллиардов фунтов (больше 10 миллиардов долларов США). Агентство уточняет, что соглашения коснутся авиации, энергетики и сельского хозяйства.

Тереза Мэй начала официальный визит в Китай 30 января. В поездке с Мэй находятся около 50 представителей торгово-экономического сообщества Великобритании и руководители предприятий.

Ранее премьер-министр Великобритании, выступая на Всемерном экономическом форуме в Давосе, заявила, что после Брекзита Лондон заключит новые торговые соглашения с Австралией, Новой Зеландией и Индией.