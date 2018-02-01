Антифа-активист Филинков пожаловался на пытки в ФСБ

Активист антифа-движения Виктор Филинков, которого российские власти обвиняют в участии в террористическом сообществе, пожаловался в Следственный комитет России на сотрудников ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката обвиняемого. В своей жалобе Филинков обвиняет задержавших его сотрудников спецслужбы в пытках и издевательствах.

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии обнаружили на теле Филинкова многочисленные ожоги от электрошокера. По словам Филинкова, его вывезли в лес сотрудники ФСБ и люди в масках. Утверждается, что Филинкова пытали с целью получить признательные показания. После того как он согласился подписать документы с признанием, ему посоветовали не отказываться от своих слов. В противном случае Филинкову обещали поместить его в СИЗО "с туберкулезными больными".

25 января суд в Санкт-Петербурге арестовал Филинкова на два месяца. По версии следствия, он и "неустановленные лица" создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".