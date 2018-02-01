Мосгоризбирком признал листовки Навального "незаконной агитацией"

Московская городская избирательная комиссия признала "незаконной предвыборной агитацией" листовки Алексея Навального с призывами присоединиться к "забастовке избирателей". Такое решение было принято на заседании 1 февраля.

По словам члена избирательной комиссии Дмитрия Реута, в листовках, которые распространяют сторонники оппозиционера, есть признаки предвыборной агитации. В Мосгоризбиркоме намерены обратиться в Следственный комитет, чтобы проверить, нет ли состава преступления в призывах бойкотировать выборы президента России.

Алексей Навальный планировал участвовать в выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Оппозиционеру отказали в регистрации из-за непогашенной судимости по делу о "Кировлесе". Политик после этого призвал к так называемой "забастовке избирателей". Первые акции в поддержку бойкота голосования прошли 28 января. В них участвовали тысячи человек в десятках городов России.