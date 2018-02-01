В Дагестане арестовали отца уроженца Махачкалы, уехавшего в Сирию

Суд в Дагестане арестовал отца уроженца Махачкалы, ранее обвиненного в финансировании террористов. Как сообщает интернет-издание "Кавказский узел", Казим Нурмагомедов проведёт под арестом два месяца. Его подозревают в пособничестве терроризму.

Сын Нурмагомедова Марат в 2013 году уехал в Сирию, где присягнул на верность тероористической группировке "Исламское государство". Казим Нурмагомедов неоднократно ездил на Ближний Восток, чтобы его вызволить.

Второй сын Нурмагомедова – Шамиль – также арестован по делу о пособничестве терроризму. Он оплачивал поездки родителей на территорию, подконтрольную исламистам и переводил деньги брату, как утверждалось, на обратную дорогу.