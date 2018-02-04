Танец как зона познания. Эфир 17.05

Почему тверк ульяновских курсантов получил широкую поддержку и что сегодня происходит вне пространства традиционной хореографии, рассказывают куратор проектов современного танца Культурного Центра ЗИЛ Анастасия Прошутинская, хореограф, перформер, писатель Андрей Андрианов, управляющая регулярной школой Центра современного танца Цех Таисия Рахматулина, хореограф, преподаватель Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Татьяна Гордеева, руководитель театра "Игуан" Нина Гастева и танцевальный критик Аня Козонина.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 4 февраля в пять часов вечера.