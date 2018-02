Камера "всем по восемь"

Оглашён приговор по одному из самых громких уголовных дел последних лет - Никита Белых получил восемь лет строгого режима.

Дмитрий Гололобов:

В «Матросской тишине» появилась специальная камера для бывших чиновников «Всем по восемь»

Борис Надеждин:

Грустно, обидно, и есть какое-то неясное чувство вины перед Никитой.

Дай Бог здоровья и сил пережить все это.

Сергей Талк:

Путин: Улюкаев и Белых смогут проголосовать за меня в Матросской тишине. А если будут хорошо себя вести, то приглашу их через 8 лет на свою следующую инаугурацию. Как говорил товарищ Сталин, надо уметь работать с кадрами.

Алексей Шляпужников:

Восемь лет для Никита Белых это, я боюсь, практический смертный приговор.

При всем старании не могу взять в толк - за что такая жестокость к нему?

Кирилл Лятс:

Жестоко. И не понятно, зачем

Катерина Гордеева:

Я не знаю, как это выдержит и выдержит ли Никита Белых.

Совершенно непонятно как смириться, когда тебя сажают по сфабрикованному делу, жестоко, бесповоротно, безо всякой надежды на правосудие.

Андрей Нечаев:

Канун дня рождения провел у Пресненского суда, где судили Никиту Белых (уже приговор). Хотел поддержать своего друга, в невиновности которого совершенно уверен. Старый дурак (возраст сказывается) забыл паспорт, и в суд меня не пустили. Пришлось вечером приехать еще раз, чтобы просто помахать Никите перед посадкой в воронок. Замерз как суслик, собака и кто там еще особенно замерзает.

8 лет строгого режима. Процесс вызывает скорбь. Сломана судьба конкретного человека. Еще раз подтвердилось, что правосудие в нашей стране понятие условное и заказное. Все аргументы защиты отвергнуты. Нелепые и полные противоречий и домыслов аргументы обвинения приняты. Только один пример: заявитель мог в этот день быть в городе Кирове, поэтому дал взятку. А что никаких доказательств встречи с Белых нет, плевать.

Печально все.

Александр Рыклин:

Никите Белых дали восемь лет... Повидались с ним сегодня в суде... Что называется, "обменялись улыбками"... А последние наши пару встреч были плохие, тяжелые... Я на него сильно разозлился за то, что он на прощании с Немцовым не захотел выступить, какую-то гадость я тогда про него написал... А сейчас жалею об этом... Очень надеюсь, Никита, что ты раньше выйдешь, что не придется тебе сидеть восемь лет...

Александр Кынев:

Очень надеюсь на смягчение после выборов

Екатерина Шульман:

8 лет is the new двушечка. Зачет отсиженного, еще пару лет - и можно подавать на УДО. У нас вон по УДО даже осужденные за убийство выходят. И штраф в размере 48,2 миллиона рублей (двукратный размер полученной взятки). Прокуратура будет приговор обжаловать, потому что по одному из трех эпизодов он оправдан.

Ксения Ларина:

Хочу сказать , что мы все знали ,что Никиту закрывают надолго. И этот бесконечный сегодняшний приговор все равно тянул с финалом, ещё одна пытка для человека в клетке. Когда прокурор сказал 10, все поняли, что будет не меньше восьми. Но строгого режима , вы понимаете, что есть разница в этих сраных режимах. Значит, не просто засадить, закрыть, а с особой жестокостью, по-сталински.

Никита, Евгений Урлашов, и дальше будут те, кто ждут суда, и надеются на него.

Надежды нет, и всем все равно. Страшная какая жизнь, братья. Страшная в своём равнодушии и в воскресшей присказке

"Нет дыма без огня ".

Кристина Потупчик:

Сумки денег в ресторане получать - это, вне всякого сомнения, дело для госслужащего негодное. Однако Белых - действительно очень больной физически человек с букетом болячек, обострившихся в СИЗО - энцефалопатия, диабет, давление и прочие радости.



Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева приводила мнение тюремных врачей, которые опасаются, что у Белых в любой момент может случиться диабетическая кома. Даже в хорошей колонии ему не обеспечат нужного лечения, подчеркивали в ОНК.



Поэтому, мне кажется, важно понимать, что Никиту Белых сегодня приговорили к смертной казни.

Маргарита Симоньян:

Мне нравится, что никому не нравится приговор Белых.



Потому что милосердие лучше, чем немилосердие.

Григорий Пасько:

Некоторые мои замечательные друзья пишут в своих постах, что Никиту Белых приговорили не просто к восьми годам, а к восьми годам СТРОГОГО режима!

Выражая свое возмущение приговором и разделяя чувства сострадания к осужденному, скажу : строгий режим лучше общего!

По многим причинам.

Не буду расписывать подробности (в мемуарах бывших зеков их предостаточно), просто поверьте мне на слово.

Михаил Соколов Никиту Белых очень жаль. Система должна была его съесть. Как чужака. Что она и сделала. Несмотря на то, что он в области смог много реально сделать в рамках возможного. И дело не в показателях, чудес не бывает. Он не был там заезжим барином, и пытался доказать, что губернатор может быть открыт людям и способен реагировать на проблемы. После последней встречи было ощущение, что ему уже очень плохо. Не понял, что надо уйти. Насчет сборов Владимир Милов все достаточно понятно объяснил. В "суде" дело очевидно развалилось. Часть эпизодов отпала. Суд присяжных отвел бы и остальное, но в путинской России приговоры выносятся не юстицией, а правящей в стране "хунтой", исходя из пристрастий самодержца и политической целесообразности. Есть слабая надежда, что во второй инстанции хотя бы учтут реальное тяжелое состояние здоровья. Пожелаю Никита Белых держаться и бороться.

Кроме сочувствия есть и немного злорадная интонация.

Аркадий Бабченко:

Ну, что сказать... Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Предупреждали же.

Альфред Кох:

Глядя на приговор Никите Белыху:

Дмитрий Гудков! Ты все ещё хочешь стать мэром Москвы?

Роман Перл:

В нашей системе нельзя чем-то руководить, не нарушая формально закон. Такой она создана специально.

Вы можете быть чудесным человеком, с прекрасными намерениями. Но, управляя областью, театром, региональным СМИ или ГУПом, вы будете нарушать уголовный и административный кодексы. Иначе всё посыпется, люди разбегутся и вы опозоритесь.

Но, что делать гражданам, которые хотят себя проявить? Которые в своей стране желают что-то улучшить в её безобразной бюрократической махине? Отказываться от возможностей, продолжать продавать колготки? Или принять не только управленческий вызов, но и риски разрушить свою жизнь?

Ведь, надо понимать, беда может прийти в любой момент. Сотрудничаете ли вы с местной "Единой Россией", показываете ли успехи в работе или даже президент на публике ласково зовет вас Лёшей.

Все это не важно. В русской рулетке нет гарантий.

Мария Слоним:

У моего мужа был родственник, который в 90-е был вынужден уволиться из милиции, потому что не мог воровать, а там надо было воровать, круговая порука.

У меня есть друг, он был всенародно избранным мэром города на Дальнем Востоке. Он не воровал, просто не мог воровать, поэтому на него завели дело о превышении служебных полномочий. Он обхитрил своих преследователей и бежал заграницу.

Я не знаю, воровал ли Никита Белых. Но допускаю, что его схарчили, потому что он отказывался играть по правилам, которые установлены в тех сферах. Или наоборот, не выдержал и принял условия игры. И получил 8 лет.

Родственник моего мужа хотел приносить пользу и пошел работать в милицию.

Мой друг, ставший мэром, тоже хотел что-то изменить в городе, в котором он жил.

Допускаю, что Никита Белых согласился занять должность тоже из каких-то идеалистических соображений.

Какой-то очень грустный вывод из всего этого.

Кирилл Шулика:

Спрашивают вот, зачем осудили Белых, мол, непонятно. Он же по сути уже не был оппозиционером и встроился в систему.

Ну как зачем??? А зачем Хорошавина с Гайзером? И еще кучу еще недавно видных единороссов?

Да потому что маховик репрессий если запущен, то он не разбирает, кто под него попал. Более того, опыт показывает, что если это начинается, то больше всего страдают свои. Исторический опыт таков.

Максим Миронов:

Положение системных либералов в современной России мне очень напоминает участь евреев, описанную в повести Гоголя «Тарас Бульба».

Напомню, в чем состояла суть взаимоотношений казаков и евреев. Если отбросить красивые слова про «Великую Русь» и «православную веру», основным занятием казаков и главным источником их дохода был грабеж. Они грабили либо турецкие и татарские поселения, либо польские. К земледелию как роду занятий казаки относились презрительно. Как говорил Тарас Бульба: «Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади они: я казак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять; ей-Богу, поеду!» То есть казаки любили воевать (грабили всех и вся в процессе войны), а в промежутке между войнами — пили и гуляли.

Однако грабеж сам по себе приносит только деньги, а золото пить-есть не будешь. Для того чтобы деньги можно было обменять на товар, казакам нужны были евреи. Именно они привозили товары: алкоголь и еду. Также они давали ссуды казакам на войну, или если кто-то из них поиздержался. Евреи обеспечивали казакам удобный быт, тогда как сами они либо не хотели, либо не могли его организовать. Однако относились казаки к евреям презрительно. Когда у них заканчивались деньги, а выпить все-таки хотелось, они шли громить лавки евреев и иногда беспорядочно их убивали.

Так и системные либералы сейчас у Путина. Он и его команда умеют успешно грабить. В этом им нет равных. Но экономикой они управлять не умеют. Поэтому они привлекают для этих целей системных либералов. Когда недовольство народа падением доходов и коррупцией растет, им кидают показательные жертвы. Многомиллионные штрафы и по 8 лет строгого режима Улюкаеву и Белых — события из этой серии. Смотри, народ, мы боремся с коррупцией. Пощады никому не будет. Поймали жуликов, которые смогли просочиться во власть, и вдарили им по полной. Естественно, своим «казакам», даже если их уличат в дичайшей коррупции, никакой суровой кары не будет. Можно посмотреть, сколько лет получил Сердюков (спойлер: нисколько). Он хоть и провинившийся, но свой. Или как идет расследование против Сечина и Феоктистова (спойлер: его даже никто не начинал). При этом, как следует из материалов дела Улюкаева, они также были вовлечены в коррупционные схемы (см.).

Системные либералы нужны властям по двум причинам. Во-первых, они не дают экономике развалится. Во-вторых, их можно кидать на растерзание народу в случае роста недовольства. При этом, Дворкович, Шувалов, Набиуллина и прочие должны понимать три вещи:

1. Они никогда не станут для «казаков» своими. Их могут привлекать для выполнения важных функций. Им могут навешивать яркие цацки, называть министрами, губернаторами или вице-премьерами. Но суть не меняется: есть Путин и его силовики — белая кость, и есть всякая либеральная шваль, которую они терпят рядом.

2. Если будет расти недовольство, то жертву на растерзание будут выбирать именно среди либералов. Сечин может покупать многомиллионные яхты, Сердюкова могут брать в 13-комнатной квартире любовницы в самом дорогом районе Москвы, Якунин может забыть, сколько у него домов и где конкретно есть шубохранилище. На растерзание кинут Улюкаева и Белых, объемы даже предполагаемой коррупции которых ни в какое сравнение не идет с коррупцией путинских «казаков».

3. Если за кем-то придут, то все остальные системные либералы спрячутся под лавку, как прятались евреи при погромах у Гоголя, надеясь, что соседа убьют, а их пронесет. Сколько системных либералов публично вступилось за Улюкаева? Что по поводу бывшего коллеги сказали Дворкович и Шувалов? Что по поводу приговора Белых сказали публично его бывшие коллеги по СПС, например, Чубайс?

Казалось бы, надо делать ноги, ведь тренд уже обозначился. Но тут работает та же мотивация, что и у евреев в повести Гоголя. Находясь рядом с казаками и работая на них, можно получить золотые брызги от того, что они награбили. Каждый еврей, как Янкель у Гоголя, надеется, что во время следующего погрома можно будет кинуться в ноги к Тарасу Бульбе, рассказать о былых заслугах, и всех евреев зарежут, а его Тарас прикроет телегой. Не даст на растерзание толпе. Только тут надо помнить, что телега — одна. Накрыть ей можно одного, максимум двух, а системных либералов — много.

Морали тут нет никакой. Единственное, что следует понимать, что экономика чувствует себя все хуже, и спрос на сакральных жертв будет все больше. Очень возможно, что не все системные либералы переживут четвертый срок Путина.

Остап Кармоди:

Трудно представить себе, что после Улюкаева и Белых маховик остановится. Вероятно, скоро будет продолжение. Кто станет следующим. Чубайс? Набибулина? Памфилова? Нет, Памфилова следующей вряд ли, она пока в конце очереди. Силуанов? Греф? Дворкович?

Пора открывать тотализатор.

Павел Данилин:

Белыха, конечно, жалко. Восемь лет - много. Ну, не убивал же он. Пятерик дать было бы вполне по божески.

Потом, на фоне его кореша Навального, который и лес украл и с братаном наураганил, и при этом гуляет на свободе и ездит за границу синяк под глазом лечить, наказание Белыха выглядит и вовсе немного несправедливым...

Алексей Чадаев:

В январе 2009 я устроил демарш на совещании у Суркова по поводу его назначения на Киров. Сказал буквально следующее: «подумайте, как на это отреагируют депутаты от «Единой России». На месте любого из них я бы, узнав об этом назначении, завтра же сдал бы партбилет и записался к Каспарову в «Солидарность». Потому что когда человек четыре года ходит с плакатом «банду Путина под суд», а потом вдруг получает губернию, значит это теперь такой карьерный лифт. А с Белых вы нахлебаетесь еще, он же всю кодлу в регион потащит». Владислав Юрьевич изволил орать за это на меня матом при всех костиных-чеснаковых: ты кто ваще, чтоб мнение тут иметь? Что ты умеешь по жизни, кроме как книжки писать? Я спрашивал: а что умеет Никита?

Сейчас думаю: а ведь, наверное, он по-своему прав был с этим решением. Надо таки было дать Никите-Маше-Леше хоть чем-нибудь раз в жизни порулить. Они там нормально нарулили каждый себе на резюме. А область - ну, область, хосспадя, по этой манипуляторской логике - мало ли в России областей, которых не жалко? Широка страна моя родная.

Хотя я бы так все равно не смог. Все-таки люди, семьи, судьбы.

Максим Кононенко:

Конечно, Никита Белых никаких взяток не брал. Я верил в это до суда, потому что знал его образ жизни.

Я уверен в этом теперь, после суда, потому что суд этих взяток не доказал.

Я верю в то, что Никита всё выдержит.

А всем тем, кто его посадил и тем, кто сегодня радовался его приговору, я не буду желать зла.

Я никогда и никому зла не желаю.

Боженька видит. Он и рассудит.

Спокойной ночи.

Дарья Орлова:

Не знаю, для меня Никита Белых есть и будет примером того, как можно прийти и создать, взять и сделать, принимать любой вызов как должное, верить людям и верить в людей. Последнее его явно подвело – заглянул в бездну, и бездна заглянула в него. Но он, конечно, глагол. Глагол действия и глагол состояния одновременно. В моей голове он олицетворяет хорошие времена.

Поэтому, считаю, что всё это случилось не только с ним. Это случилось с нами. Я никогда нигде не писала и почти никому не рассказывала, что лично для себя вынесла из проекта «День с губернатором», который прокляла трижды, и не горжусь им ни разу, и внутренне отторгаю. Потому что кроме человека-губернатора (ну то есть, функции), я тогда увидела просто человека - движущегося на больших скоростях и очень уставшего. Я не успевала ни за ним, ни за его графиком, ни за его мыслью. Я весь день бежала, чтобы успеть – в прямом и переносном смысле. Это страшно изматывает интеллектуально, физически и морально. Это неважно, может, сейчас в глобальном смысле, но слушайте, всё кроется в деталях - он умел работать так, как большинству никогда не повторить.

Он тогда меня неприятно удивил. Удивил тем, как он быстро и просто живет. Тем как чудовищно неправильно питается, перехватываясь мандаринами и сыром, потому что просто не успевает поесть. Тем, сколько банок с лекарствами стоит у него дома на столе. Я спросила «Это что, всё ваше?», он сказал «Ну так…» и сменил тему. Тем, как его дом не очень похож на жилое помещение, потому что он там фактически только спит, живя на работе. Тем как он устал, но делал вид, что нет. Он говорил, что еще нигде так долго не работал и поэтому морально уже тяжеловато. И люди разочаровывают временами, но нужно искать компромиссы. Где-то к четырем часам, между совещаниями и мероприятиями, в машине и в кабинете он говорил уже с полузакрытыми глазами, практически не открывая рта, при этом постоянно был в том самом фокусе, о котором недавно сказал Саша Булдаков, рассказывая о своем допросе в суде, - знал даты и цифры, помнил детали, хорошо ориентировался в предмете практически любого разговора. А потом начиналось совещание, и он включался как по щелчку. Я, честно, не знаю, как можно выжить в этом темпе и быть эффективным, оставаясь при этом нормальным человеком. Но он был.

В 11 вечера, когда закончилась его последняя встреча, я просто убежала. Сказала, что меня не надо везти и такси мне не надо, можно я просто уже уйду? Я расстроилась, потому что мой главный личный вывод был в том, что нЕчего, конечно, по большому счету ему здесь делать с таким управленческим потенциалом, работоспособностью, человечностью и талантом. Он может больше, наверное, хочет большего, и уж точно готов к большему. И значит, велика вероятность, что скоро его здесь не будет. Это первое. А второе – ресурс исчерпаем, практика показывает, что люди, которые так выкладываются, часто рано сгорают. Но я не смогла этого написать. И мой текст про день с губернатором – это лишь хронология событий, я его провалила.

На следующий день я пришла в редакцию и сказала, что больше про Никиту Белых я писать не буду. А ровно через месяц, день в день, 24 июня, его задержали, и единственное, что я могла сделать – это написать про Никиту Белых.

Мне совершенно нечего добавить к этой истории, кроме одного: Спасибо, Никита Юрьевич. Вот правда, спасибо.

Дмитрий Гудков:

Никита Белых – живой человек. От нас хотят, чтобы мы думали и говорили о нем в прошедшем времени – был живым, потому что 8 лет колонии для больного… Но он – живой. И живым был всегда: когда я однажды написал в твиттере, что приехал в Киров, то сразу получил там же приглашение: «Заходи». Мелочь – но показательная.

Или женитьба в тюрьме: мне трудно представить, чтобы за Сечиным или Бортниковым женщины пошли в тюрьму. С этими – только в магазин.

Мертвецы во власти первым делом избавляются от живых, хоть чем-то выделяющихся на общем пыльном сером фоне. Пишешь стихи (пусть даже плохие), придумываешь необычные музеи, просто общаешься с людьми не в кабинете, а в Сети – и ты уже кандидат на вылет. А не понял – на срок. Или на смерть.

Я не хочу говорить сейчас об экономике, о тонкостях регионального управления: на фоне практически смертельного приговора эти рассуждения неуместны. Уверен, найдутся те, кого не остановит пушкинское «милость к падшим призывал»: но пусть это будет на их совести. Можно быть самым незаметным человеком (а уж незаметным Белых не назовешь) – но такой страшный политический приговор превращает в мученика. Или в борца. И все эти примеры мы знаем, знает их любой, даже совсем не интересующийся политикой россиянин.

Но: нельзя играть с шулерами. Нельзя играть с дьяволом в кости. Нельзя сотрудничать с этой властью. Потому что вариантов конца (а он неизбежно настает) только два: или ты сам становишься шулером, или шулера объявляют им тебя.

И, конечно, сейчас доедают чужих. Тех, кто пытался притвориться, мимикрировать. Тех, кто хотел что-то изменить, съели уже давно. Наступает пятый срок – время внутривидовой борьбы, острых клыков и длинных когтей.

Помните? «Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил».

Салтыков-Щедрин ничуть не хуже Оруэлла.

Только не нужно надеяться, что волки скушают друг друга до полного исчезновения: чего-чего, а их в тамбовских лесах нашей необъятной родины всегда водилось в избытке. С волками справимся только мы сами: главное не пытаться жить с ними и выть по-волчьи.

И дай бог, чтобы все неправосудно осужденные смогли дождаться новых времен.

Матвей Ганапольский:

Когда комментировали приговор Улюкаеву, то аналитики называли три причины: где-то перешёл дорогу Сечину или лез в сделки, которые были не его ума дело. Была даже крайне диковинная версия — Улюкаев хотел уволиться до какого-то там положенного срока, а Путину это не понравилось — нельзя покидать корабль добровольно.

Настоящая причина так и не установлена, но, заметим, когда спрашиваешь экспертов, а не взял Улюкаев на самом деле взятку, собеседники начинают смеяться и крутить пальцем у виска. Версия о взятке стоит на последнем месте, если вообще стоит.

Так же и с Белых — у кого-то есть версия, что приговор за реальную взятку? Вряд ли.

История про Белых — это история про окончательное падение доверия к важнейшей ветви государственного устройства — к судебной власти. Любой приговор российского суда рождает вопросы типа: кто кому перешёл дорогу, кто кому мстит, кто кому объясняет, кто в стране хозяин. Или, другими словами — в любом приговоре Сечин зарыт. И никто в приговоры российского суда не верит, даже если где-то там, среди фальшака, затесался справедливый приговор.

Обычно, когда описывают подобное, то это называют коррупцией. Но, думается, что денежной коррупции тут нет, а есть её особый вид, который основан на страхе дать не тот приговор, который от тебя ждёт власть. Ну, скажите, может ли судья, судящий Белых, оправдать его, если его сажают специально, чтобы другим неповадно было.

А это, в общем-то, главная трагедия государства — вот это отсутствие суда.

Что видят граждане? А видят они, как в студии, где вещает канал Навального, выпиливают болгаркой дверь. Как правоохранители (а можно ли их вообще так назвать) хватают без описи всё, что видят и выносят. И всё это без последствий. А потом ведущие эфира получают административное наказание. Машина репрессий безотказна: сделал перепост твита — штраф, стоял в одиночном пикете — наказание — мешал движению граждан.

И те, кто видят этот идиотизм, спрашивают: а где же наша Конституция?

Конституция в России есть, есть Конституционный суд. И его глава г-н Зорькин снова переназначен на эту должность. А значит, хорошо работает. И охраняет Конституцию, как и раньше охранял. Мы видим как.

Всё это хорошо всем известно, так что остается лишь сожалеть, что Белых так попал. Помочь ему невозможно.

Павел Пряников:

Кейс Белыха ещё интересен тем, что проясняет отношения между колонизаторами и колонизируемыми туземцами. Если кейс Улюкаева - внутри Системы, то Белыха - вовне. Реально долларовый миллионер, московский колонизатор с семьёй в Лондоне был отправлен на кормление в лесистый край-колонию. Примерно так Киплинг мог бы начинать свой роман про Индию. Белых при этом ещё "реформатор", как в викторианской Англии какие-нибудь либералы и верхушка лейбористов. Из метрополии (Москвы) он регулярно выписывает тусовку креаклов на прокорм, берёт себе в замы совсем уж лютых адамсмитовцев и суфражисток - Машу Гайдар и Лёшу Навального. Пытается вытянуть в свободное от кормления время автохтонов из XVIII века хотя бы в век ХХ. Представляю его мотивы. Года три среди туземцев "доктор Ливингстон" говорит об Адаме Смите, фон Хайеке, Айн Рэнд, Поле Кругмане. Потом плюет - "туземцам для образования нужна только картечь (из восстания сипаев)", и просто начинает тупо набивать карманы. Потому что "господь, жги!"

Владимир Милов:

Про Никиту Белых.

Я хорошо его знаю, мы много времени провели вместе в оппозиционной борьбе. Он, кстати, меня познакомил с Навальным десять лет назад. Очень тяжело смотреть, как физически издеваются над человеком с не очень хорошим здоровьем, который в буквальном смысле слова может этих испытаний не пережить.

Когда в 2008 году Белых принял решение перейти на службу к этому государству, я сразу предположил, что они его переварят и выплюнут похожим образом, и прямо ему об этом говорил. Увы, это был его выбор.

Белых пришел в политику, будучи уже довольно успешным бизнесменом. Он по внутренним настройкам - бизнесмен. Для него внутренне нормально обедать-ужинать со всеми этими мутными зюдхаймерами, это их предпринимательская среда. Я вот, честно говоря, будучи, допустим, губернатором, ни с каким зюдхаймером в ресторане встречаться бы не стал. На хрена? Он хочет инвестировать в Кировскую область? Ну пожалуйста, устроим совещание, я приглашу своих министров финансов и промышленности, сформулируем список бюрократических проблем, если надо - обсудим меры поддержки, в открытом, прозрачном режиме. В ресторан? Зачем? Но вот для Никиты вся такая вот стилистика делового оборота, увы, была в крови, учитывая его предпринимательское происхождение.

Для гебни это, конечно, была идеальная ситуация, думаю, зюдхаймер был не единственной наживкой, которую они прорабатывали на Белых. Белых в 2008 году должность кировского губера предложил Сурков, Путин его никогда не любил (инфа 100%), и уверен, давно внес его в потенциальный список на предвыборное заклание. Ему, конечно, надо было вовремя уходить, раз уж он не смог удержаться от похода на эту должность. Вот его хороший знакомый пермский губер Чиркунов ушел вовремя, уехал из России, и на свободе.

Мне крайне трудно представить, чтобы богатый человек Белых лично брал взятку в какие-то несколько сотен тысяч евро своими руками у мутного предпринимателя с явными признаками подментованности. Вообще чиновники лично взяток давно уже не берут. Если Белых реально брал деньги - то явно был уверен что все нормально и бояться нечего.

К огромному сожалению - мы это обсуждали сегодня в "Где Деньги" с Андреем Колесниковым из Карнеги в отношении к Улюкаеву - в этой нашей высшей управленческой среде считается нормальным, что туда-сюда ходят какие-то мутные суммы кеша для каких-то неофициальных целей. Многое из этого - не взятки, но хорошего в этом ничего нет. Это все равно коррупция.

Впрочем, с поличным они Белых не поймали, из материалов дела не следует, что он понимал, что берет деньги. Брал бы - надо было с поличным брать. Взял просто пакет, без записанных на аудио кодовых слов - ну значит нет взятия с поличным (та же история с Улюкаевым).

Но и доказывать что-то в этой истории я не готов. Мне суть отношений Белых с зюдхаймерами непонятна, я бы в такие отношения не вступал (см выше). Но и осуждать его не буду, вещдоков достаточных в деле нет, зная Никиту, я не верю что это взятка, не те обстоятельства.

Очень Никиту по-человечески жалко. Зря он пошел на эту должность. Зря не ушел как можно раньше. Ну а эта людоедская система сожрет в итоге всех своих чинов, так она устроена. И Путина в конечном итоге в том числе.