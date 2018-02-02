Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Старший сын Фиделя Кастро совершил самоубийство. В последние месяцы 68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт проходил лечение от депрессии. Из-за внешнего сходстства с отцом его называли Фиделито.

Сын Фиделя Кастро занимал пост вице-президента Академии наук Кубы, а в восьмидесятых руководил ядерной программой страны. До этого Фиделито учился в МГУ и Воронежском государственном университете по специальности "ядерная физика".

Руководивший Кубой почти 50 лет Фидель Кастро умер в ноябре 2016 года. Ему было 90 лет.