В Минске авторов агентства Regnum осудили с отсрочкой и освободили

Суд в Минске признал авторов российского агентства Regnum виновными в разжигании межнациональной розни. Белорусских журналистов Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко приговорили к пяти годам лишения свободы, но отсрочили исполнение приговора на три года. Они были освобождены в зале суда под подписку о невыезде.

По белорусским законам, если в период отсрочки осужденный "законопослушным поведением доказал свое исправление", то он может быть освобожден от наказания. Журналисты не признали своей вины. В последнем слове они называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор.

Скандал вокруг издания разгорелся в декабре 2016 года после публикации нескольких материалов о Белоруссии. Белорусская служба Радио Свобода собрала выдержки из статей Алимкина, Шиптенко и Павловца, в которых они пренебрежительно отзывались о белорусском языке и жителях страны. Павловец на суде признал, что получал деньги за свои статьи в посольстве России в Белоруссии.