Миссия США при ОБСЕ обвинила Россию в агрессии в Донбассе

Представитель США в ОБСЕ Мишель Сайдерс заявила, что Россия продолжает нарушать международное законодательство и разжигать войну на Украине. Результатом российской агрессии, по словам Сайдерс, является продолжающийся конфликт в Донбассе, который унес жизни 10 тысяч украинцев.

Представитель США также призвала Москву дать возможность международным гуманитарным организациям помочь людям в зоне вооруженного конфликта. Кроме того, Сайдерс обратилась к воюющим сторонам с призывом провести обмен заложников по формуле "всех на всех".

Дипломат добавила, что миссия США при ОБСЕ обеспокоена судьбой крымских татар в аннексированном Россией Крыму. Российские власти безнаказанно преследуют активистов, обыскивают их дома и арестовывают по сфабрикованным обвинениям, заявила Сайдерс.

Представитель США при ОБСЕ подчеркнула, что США никогда не признают российскую аннексию Крыма. Санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока полуостров не вернется под полный контроль Украины, подытожила Сайдерс.

В 2014 году США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в войне в Донбассе отрицает.