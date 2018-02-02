СМИ: Минфин США проанализировал санкции против России

Потенциальное распространение санкций на суверенный долг России и ценные бумаги может оказаться негативным для мировых рынков. К такому выводу пришло Министерство финансов США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался доклад Минфина.

В документе отмечается, что запрет на покупку новых выпусков облигаций федерального займа окажет давление на экономический рост России, усилит нагрузку на банки и приведет к ответным мерам Москвы против Вашингтона.

Составители доклада пишут, что российские компании и финансовые институты тесно связаны с глобальным бизнесом и крупными инвесторами. Расширение санкций, по мнению Минфина, будет касаться не только российских чиновников и бизнесменов. Оно может негативно сказаться на конкурентоспособности крупных управляющих компаний США. Авторы документа отмечают, что негативное влияние для американских инвесторов можно снизить, если страны Евросоюза введут в отношении России санкции, схожие с американскими.

Доклад подготовлен в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки путем санкций". В конце января документ направили из Минфина в Конгресс США.

30 января Министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи. После публикации доклада министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на его основе могут быть введены новые ограничения в отношении России. Детали глава Минфина не раскрыл.

В 2014 году США ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и вмешательство в конфликт на востоке Украины. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись.