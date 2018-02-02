Республиканцы в США обнародовали секретный меморандум о ФБР

В США опубликовали рассекреченный меморандум, подготовленный законодателями-республиканцами. В нем, в частности, говорится о якобы незаконном запросе ФБР на прослушивание в 2016 году разговоров Картриджа Пейджа – члена предвыборного штаба Дональда Трампа, избранного впоследствии президентом США.

В основу документа легла информация из так называемого досье на Трампа, которое, как утверждается, делалось по заказу предвыборного штаба кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Авторы доклада утверждают, что ФБР ввело в заблуждение судью, который дал ордер на слежку за Пейджем. Составители документа уверяют, что судья не дал бы согласия на прослушку, если бы знал, что досье спонсировано политическим оппонентом Трампа.

Демократы ранее заявили, что целью документа является дискредитация расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США и возможном сговоре штаба Трампа с Кремлем. Они утверждают, что республиканцы отредактировали эту служебную записку.

В ФБР заявили, что документ "неточно отображает события и может привести к раскрытию важных разведданных и методов их сбора".

Сам Трамп обвинил Министерство юстиции США и ФБР в политизации расследований. По мнению президента, в ходе разбирательств они отдают предпочтение демократам в ущерб республиканцам. Администрация Трампа дала согласие на публикацию меморандума.

Москва отрицает вмешательство во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Дональд Трамп называл расследование о связях с Россией "охотой на ведьм".