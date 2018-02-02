Омбудсмен попросила передать дело Титиева на федеральный уровень

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила министерство внутренних дел передать дело главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Источник агентства добавил, что передача дела на более высокий уровень, по мнению Москальковой, вызовет большее доверие в обществе.
Председатель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов поддержал инициативу уполномоченного по правам человека. В интервью Радио Свобода правозащитник также обратил внимание на грубые ошибки, которые, по его информации, были допущены в самом начале расследования дела Титиева. По словам Черкасова, это позволяет сделать вывод о том, что на территории Чечни дело не будут рассматривать объективно.
Ранее члены правозащитного совета России обратились к генеральному прокурору, министру внутренних дел и главе Следственного комитета России с призывом передать расследование Следственному департаменту МВД РФ. По мнению правозащитников, глава грозненского "Мемориала" не может надеяться на добросовестное расследование в республике. Причиной стали слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал Титиева "наркоманом", а правозащитников – людьми без нации, рода и религии.
Главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева задержали 9 января. Его арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.
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