Омбудсмен попросила передать дело Титиева на федеральный уровень

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила министерство внутренних дел передать дело главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Источник агентства добавил, что передача дела на более высокий уровень, по мнению Москальковой, вызовет большее доверие в обществе.

Председатель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов поддержал инициативу уполномоченного по правам человека. В интервью Радио Свобода правозащитник также обратил внимание на грубые ошибки, которые, по его информации, были допущены в самом начале расследования дела Титиева. По словам Черкасова, это позволяет сделать вывод о том, что на территории Чечни дело не будут рассматривать объективно.

Ранее члены правозащитного совета России обратились к генеральному прокурору, министру внутренних дел и главе Следственного комитета России с призывом передать расследование Следственному департаменту МВД РФ. По мнению правозащитников, глава грозненского "Мемориала" не может надеяться на добросовестное расследование в республике. Причиной стали слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал Титиева "наркоманом", а правозащитников – людьми без нации, рода и религии.

Главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева задержали 9 января. Его арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.