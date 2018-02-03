Испания экстрадировала в США российского хакера

Власти Испании экстрадировали в США российского программиста Петра Левашова, сообщает Reuters. Соединенные Штаты обвиняют его в кибермошенничестве.

Первое слушание по делу Левашова состоялось в суде Коннектикута. Программист заявил, что невиновен по всем восьми пунктам, указанным в обвинении. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат Игорь Литвак.

Левашова задержали в Барселоне в апреле прошлого года. Ему инкриминируется создание и управление глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей. Если его признают виновным, то в США ему грозит тюремный срок длиной более 50 лет. В августе прошлого года программиста заочно арестовали в России за взлом и блокировку доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге.