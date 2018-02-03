Министры обороны США и Украины встретились в Пентагоне

Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился в Пентагоне со своим украинским коллегой Степаном Полтораком. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны США.

На переговорах, в частности, шла речь о передаче Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Отвечая на вопрос о сроках поставки оружия Украине, Полторак отметил, что решение о передаче будет принято "очень своевременно". Украинский министр обороны назвал передачу Javelin "мощным сигналом Украине о том, что она не осталась один на один с Россией".

Мэттис со своей стороны отметил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию из-за ее агрессии на Украине.

О том, что США предоставят Украине оборонительное оружие для "защиты суверенитета и территориальной целостности", сообщила в конце декабря представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Тогда же американский телеканал ABC сообщил, что пакет вооружения для Украины оценивается в 47 миллионов долларов и включает в себя 210 ракет и 35 пусковых установок.

В январе Украина подтвердила, что готова принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Точная дата поставок оружия пока неизвестна. Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер отметил, что оборонительное вооружение, переданное США на Украину, не будет использоваться на линии соприкосновения в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины длится с 2014 года. За это время погибли более 10 тысяч человек, в их числе три тысячи мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов, за что против Москвы ввели экономические санкции. В Кремле эти обвинения отрицают.