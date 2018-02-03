В Петербурге найден убитым оппозиционер Константин Синицын

Оппозиционер Константин Синицин найден убитым в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.

Тело Синицына с травмами на голове нашли в подъезде его дома еще 26 января. Издание "Фонтанка" сообщает, что полицейские задержали одного человека, который якобы видел Синицына живым последним. По предварительным данным, оппозиционер стал жертвой преступления, совершённого на бытовой почве.

Синицину было 53 года. Он был постоянным участником оппозиционных акций протеста. В 2015 году он поддерживал протестующих против системы "Платон". Регулярно выходил на акции в защиту светского статуса Исаакиевского собора.