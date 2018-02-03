YouTube начал маркировать СМИ, финансируемые государством

Компания YouTube начала помечать видео средств массовой информации, которые получают государственное финансирование. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге видеохостинга. Представитель YouTube уточнил, что основная цель проекта – дать пользователю больше информации об источниках сообщения.

В данный момент нововведение работает только на территории США. В частности, такие пометки заметили зрители телеканалов RT и "Россия 24", которые финансируют российские власти.

Решение о маркировке видео принято на фоне дискуссий о возможном влиянии называемых фейковых новостей на выборы в разных странах. В США, в частности, ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Американские спецслужбы обвинили российское Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", в распространении политических записей и роликов на различных платформах, включая YouTube. Утверждается, что записи с элементами пропаганды могли видеть миллионы человек. Россия свою причастность к выборам в других государствах отвергает.

