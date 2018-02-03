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Японское космическое агентство вывело на орбиту "наноспутник"

Японская ракета-носитель на стартовой позиции, 1 февраля 2018

В Японии с космодрома Утинура в субботу, 3 февраля, успешно запущена самая маленькая в мире ракета-носитель SS-520. Она вывела на околоземную орбиту небольшой спутник TRICOM-1R, относящийся к весовой категории "наносат". Об этом сообщила медийная компания NHK со ссылкой японское Агентство аэрокосмических исследований JAXA. Масса ультрамалых спутников – от одного до десяти килограммов.

Ракета-носитель SS-520, диаметром полметра и весом две с половинной тонны, способна выводить на орбиту до 140 килограммов полезной нагрузки.

Предыдыдущая попытка запуска спутника посредством такой ракеты в начале прошлого года оказалась неудачной. ​Сверхмалые космические аппараты рассчитаны на постоянные наблюдения земной поверхности в интересах экономики, бизнеса и для предупреждения о природных катастрофах.

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