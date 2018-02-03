Волгоградские дети на коленях в снегу отметили подвиг сталинградцев

В Волгоградской области администрация детского сада организовала акцию в честь 75-летия победы советской армии в Сталинградской битве. Маленьких детей с цветными шариками поставили на колени в снег таким образом, чтобы их фигурами было выложено число "75".

Об этом мероприятии, организованном 2 февраля в детском саду "Лукоморье" города Михайловка сообщается в социальной сети "ВКонтакте". Кроме чтения стихов и ознакомления с подвигом защитников Сталинграда, дети почтили память погибших минутой молчания.

В субботу МВД России сообщило о завершении патриотических акций по всей стране под лозунгом "Россия в моем сердце". В мероприятиях участвовало более 520 тысяч человек отмечает государственное информационное агентство ТАСС. Пользователи соцсетей отметили "принудительный характер" некоторых из подобных акций.

Патриотические митинги-концерты в столице и других городах России проводились с целью продемонстрировать единство народа и почтить память героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. В некоторых регионах участники мероприятий также выражали поддержку российским спортсменам, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Инициатором акции стала Общественная палата РФ, сообщает ТАСС.





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http://tass.ru/obschestvo/4927896