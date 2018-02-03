Кадыров отреагировал на слова Москальковой о деле Титиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против передачи дела главы местного отделения "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень. Кадыров сравнил такие призывы с попытками оказать давление на следствие. Об этом сообщает издание "Медиазона". Глава Чечни считает, что "разговоры о передаче куда-то "дела" Титиева или жителя Камчатки, автоматически ставят законный вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, судьях, принимающих решение о мере пресечения".

В пятницу, 2 февраля, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила МВД передать дело главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева в главное управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ранее в "Мемориале" призывали передать расследование дела Титиева в федеральное управление МВД.

Сам Кадыров после ареста Титиева называл его "наркоманом с анашой" и обвинял в употреблении наркотиков его сына. Глава Чечни предупредил, что правозащитные организации никогда не смогут существовать в Чечне, потому что в них, по его слова, "работают люди без нации, рода и религии". Об этом написало издание "Медиазона".