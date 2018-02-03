Погибший в Сирии пилот ранее был украинским военнослужащим

Российский пилот сбитого штурмовика Су-25, вероятно, отстреливался и был убит после приземления на парашюте. Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила фотографии документов и личного оружия, которые были найдены у погибшего пилота. В телеграм-канале CIT сообщается, что "судя по полутора отстрелянным обоймам к АПС, можно предположить, что пилот отстреливался и был убит уже на земле».

Ранее Министерство обороны сообщило, что лётчик катапультировался и "был убит в бою с террористами".

Источник "Новой газеты" в Министерстве обороны сообщил, что погибший – майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя. В телеграм-канале "Наблюдатель" опубликовано письмо, которое якобы было обнаружено в одежде пилота.

Российский штурмовой самолёт Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался. Первые сообщения об этом поступили от расследователей группы CIT и сотрудников Сирийского центра мониторинга нарушений прав челвовека. Вскоре информацию официально подтверждило Министерство обороны. Представитель военного ведомства заявил, что, по предварительным данным самолёт был сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса (ПЗРК).