Time опубликовал письмо "специалиста по России" Картера Педжа

Американский журнал Time опубликовал 3 февраля письмо Картера Пейджа, который в 2016 году был советником кандидата в президенты США Дональда Трампа. В последние дни имя Пейджа фигуриует в сообщениях СМИ в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

В письме, датированном 25-ым августа 2013 года, Пейдж пытается убедить издателя своей книги, что он отлично информирован о событиях в России. “На протяжении последнего полугода мне посчастливилось быть неофициальным консультантом команды кремлевских аналитиков, готовящих справки своему президенту к саммиту G-20 в Санкт-Петербурге, на котором видное место отведено вопросам энергетики“.

Картер Пейдж — центральная фигура в нашумевшем меморандуме, выпущенном на днях республиканцами в Конгрессе. Как указывают авторы записки, ФБР, испрашивая в 2016 году санкцию суда на слежку за Пейджом, не раскрыло того факта, что запрос ведомства базируется на данных, добытых бывшим английским разведчиком, работающим на избирательный штаб Хиллари Клинтон.

Англичанин Кристофер Стил утверждает, что Пейдж во время визита в Москву в июле 2016 года встречался с крупным российским чиновником и еще одним человеком из близкого окружения Путина и вел с ними беседы о том, как помочь предвыборной кампании Трампа во вред кампании Клинтон. Пейдж отрицает, что вел подобные разговоры, и Стил не называет поименно свои источники.

Конгрессмены — демократы, а также высокопоставленные должностные лица в ФБР и Генеральной прокуратуре, заявляют, что республиканский меморандум рисует искаженную картину событий, так как ходатайство о санкции на слежку за Пейджом основывалось на множестве различных улик, а не только на сведениях, предоставленных Стилом.