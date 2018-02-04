В рейтинге верховенства права Россия заняла 89-е место

Россия заняла 89-е место из 113 в мировом рейтинге верховенства права, составляемом международной организацией World Justice Project. За год Россия поднялась на три позиции и оказалась между Филиппинами (88-е место) и Доминиканской Республикой (90).

Индекс верховенства права был разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды. Данные объединяются в восемь контрольных показателей –ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское правосудие, уголовное правосудие.

Россия уступает Эстонии (12-е место), Грузии (38-е), Китаю (75-е), но опережает Узбекистан (91-е) и Турцию (101-е). На вершине рейтинга – Дания, Норвегия и Финляндия, последнее место у Венесуэлы, отмечается в публикации газеты "Коммерсантъ".

В государствах с авторитарными и тоталитарными режимами термин "верховенство права" (Rule of Law) зачастую переводят как "верховенство закона". Правозащитники подчеркивают, что в таких государствах законы не всегда отвечают нормам современного права.

Среди основных принципов верховенства права – разделение властей, защита личной свободы и личного достоинства.