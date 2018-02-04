Томас Бах: Приглашение от МОК – это привилегия "чистых спортсменов"

Решение о приглашении на Олимпиаду в Южной Корее российских спортсменов, апелляции которых удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS), будет принято в течение нескольких дней. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане в воскресенье, 4 февраля. По его словам, рекомендации по этому вопросу должна составить независимая комиссия.

Глава МОК выразил большое сожаление в связи с решение Спортивного арбитражного суда CAS о реабилитации и допуске на Олимпиаду еще 28 российских атлетов, назвав его неожиданным. Удовлетворение большинства апелляций российских атлетов "свидетельствует об острой необходимости реформ во внутренних структурах CAS", считает глава МОК. Об этом информирует "Немецкая волна".

Комитет планирует обжаловать решение CAS и попросил его ускорить опубликование мотивировочной части, запланированное на конец февраля. Этот срок Бах назвал "крайне неудовлетворительным, если учитывать серьезность случаев". МОК намерен на основании мотивировочной части понять, есть ли у обжалования шансы на успех.

Бах отметил, что отсутствие штрафных мер со стороны спортивного арбитража не означает, что тот или иной спортсмен вправе быть приглашенным на Олимпиаду. Получение приглашения от МОК – это "привилегия чистых российских спортсменов", заявил глава МОК.