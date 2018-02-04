Япония подготовила предложения по участию в развитии Владивостока

Японское правительство подтвердило готовность участвовать в развитии Владивостока в рамках совместных с Россией партнерских проектов.

Издание Nikkei Asian Review сообщило 4 февраля о планах создания во Владивостоке автоматической системы регулирования движения. Японская сторона также предлагает применить новую технологию ремонта подземных коммуникаций и трубопроводов.

Nikkei Asian Review считает, что Токио надеется улучшить связи с Россией и добиться сдвигов в решении территориального спора с Москвой по поводу нескольких островов. В Японии эти острова называют "северными территориями", а в России – Южно-Курильскими островами.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в результате крупных строительных работ Владивосток может превратиться в важнейший порт Дальнего Востока. Планы развития города включают создание инфраструктуры туризма и зоны казино.

Пакет предложений по развитию Владивостока на основе японских технологий представлен российской стороне в преддверии визита в Россию в мае этого года премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Принципиальные договоренности о сотрудничестве были достигнуты во время визита Путина в Японию в декабре 2016 года.

Владивосток расположен почти в девяти тысячах километров от Москвы, население города 600 тысяч человек. Владивосток соединен авиалиниями с Южной Кореей, Японией, Китаем, Северной Кореей, Филиппинами и Вьетнамом.