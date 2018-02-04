Саакашвили провел в Киеве шествие за отставку Порошенко

Лидер украинской партии "Рух новых сил" ("РНС") и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после более чем месячного перерыва вывел своих сторонников на марш "За будущее" в центре украинской столицы с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. В акции, по словам организаторов, участвовали около десяти тысяч человек. Полиция и нацгвардейцы заблокировали автобусами движение к Крещатику и Майдану Независимости, поскольку одновременно с маршем там проходили другие акции. Участники шествия "За будущее" были вынуждены изменить свой традиционный маршрут и от парка Тараса Шевченко направились по улице Владимирской до Европейской площади. Они скандировали: "Банду вон!", "Импичмент" и "Свободу политзаключенным!"

На митинге на Европейской площади Саакашвили вновь раскритиковал Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Оба в новогодние каникулы отдыхали на зарубежных курортах, в то время, как подчеркнул лидер "РНС", "в стране продолжается война в Донбассе и подавляющее большинство украинцев живут за чертой бедности". В резолюции митинга его участники призвали Порошенко выйти на Майдан 18 февраля и объявить о своей добровольной отставке с поста президента. "Если он сейчас уйдет сам, избежав кровопролития, ему многое простят и оставят в покое. Но хочу предупредить: если он и дальше будет репрессировать людей, тогда наказание будет очень суровым, и от народного гнева его ничего не спасет", – заявил со сцены Михаил Саакашвили.

26 января Апелляционный суд Киева избрал Саакашвили меру пресечения в виде "ночного" домашнего ареста до 5 февраля. Бывший грузинский лидер подозревается в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Следствие утверждает, что опальный политик получил от скрывающегося в РФ украинского бизнесмена Сергея Курченко пятьсот тысяч долларов для проведения акций протеста. В свою очередь лидер "РНС"обвиняет украинские власти во лжи и провокациях с целью его выдворения из Украины.