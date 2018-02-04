В США в результате столкновения поездов погибли два человека

В американском штате Южная Каролина два человека погибли и 70 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда Amtrak с грузовым возле столицы штата, города Колумбия. Это уже третья железнодорожная катастрофа в США за последнее время. Поезд Amtrak перевозил 139 пассажиров в Майами из Нью-Йорка, когда столкнулся с грузовым поездом примерно в 2:35 утра по местному времени и сошел с рельсов, что привело к ранениям по меньшей мере половины пассажиров, говорится в сообщении железной дороги.

Локомотив пассажирского поезда упал на бок, а первый вагон сломался и сошел с рельсов возле города Кейси, Южная Каролина. По меньшей мере четыре вагона грузового поезда были повреждены и выглядели как измельченная оловянная фольга, но остались на стоять на путях.

Местные СМИ сообщили, что в результате столкновения произошла масштабная утечка топлива. Президент США Дональд Трамп проинформирован об аварии, сообщила пресс-служба Белого дома. В декабре три человека погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда в штате Вашингтон. В конце января поезд Amtrak, перевозящий членов Конгресса США, столкнулся с мусоровозом в штате Вирджиния.