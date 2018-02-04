В Петербурге прошел митинг в защиту зеленых насаждений

Митинг в защиту парков, скверов и лесов Петербурга и Ленинградской области собрал около тысячи человек. В "Зеленую коалицию Петербурга", выступившую организатором акции, вошли более 25 инициативных групп, раньше боровшихся поодиночке за свои дворы, сады и детские площадки. Наталья Баланюк, представляющая группу "Защитим Александрино", считает очень важным объединение людей в противостоянии с чиновниками, которые, по ее мнению, являются временщиками и проводят антинародную градостроительную политику.

Наталья Баланюк обращает внимание на то, что крупнейшие строительные фирмы держат свои капиталы в офшорах, а, значит, изначально нацелены на получение огромных прибылей, а не на сбалансированное развитие города.

По словам участницы движения "Живой город" Наталии Сивохиной, проблема катастрофического сокращения зеленых зон в городе касается всех инициативных групп, за какую бы "горячую точку" они ни боролись. Проблемных мест в городе так много, что перечислить их все невозможно, среди самых известных – застройка Фарфоровского кладбища с блокадными захоронениями, намерение провести автотрассу через Удельный парк, строительство в парковой зоне санатория "Сестрорецкий курорт", идущее под видом реконструкции лечебных корпусов, строительные работы на территории охраняемого ландшафта вдоль проспекта Стачек, предусматривающие вырубки в охранной зоне памятника "Усадьба И.Г. Чернышева "Александрино", и многое другое.

Участники акции зачитали резолюцию митинга, они потребовали от чиновников соблюдать законы и действовать в интересах горожан, а не строительных компаний. Они отмечали, что сейчас городские службы даже в самых мелких вопросах вроде вырубки или обрезки деревьев в отдельных дворах действуют так, как будто никаких городских жителей вообще не существует. Объединившись, борцы за парки и скверы города и области намерены сломать эту традицию и потребовать отчета о каждом срубленном дереве у чиновников, которых горожане содержат на свой счет. Митинг поддержали своим присутствием три депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга – Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев.