Италия: экстремист, ранивших шестерых африканцев, не раскаивается

Правый экстремист, подозреваемый в попытке убить шестерых африканцев в центральной Италии, 28-летний Лука Траини, не проявил никакого раскаяния. Об этом в воскресенье сообщили итальянские полицейские.

На время проведения расследования он содержится в тюрьме. Против Траини выдвинуты обвинения в покушении на убийство с отягчающим обстоятельством по причинам расовой ненависти. Попытка нападения была совершена в субботу вечером в итальянском городе Мачерата. Пятеро мужчин и одна женщина получили ранения. Они происходят из Нигерии, Ганы, Гамбии и Мали, сообщает итальянское государственное телевидение РАИ.

Итальянские власти обнаружили при обыске у Траини книгу "Mein Kampf" Гитлера и другие публикации, а также флаг с кельтским крестом, символ который обычно используется белыми расистами. Траини в прошлом году проиграл местные выборы, баллотируясь от антимигрантской политической партии Лига Севера. Информационное агентство ANSA сообщает, что у него были связи с неофашистскими партиями. На фотографиях, обнародованных полицией, Траини изображен с неонацистской татуировкой на лбу и итальянским флагом, обвязанным вокруг шеи.

Полковник Мишель Роберти, командир карабинеров в Мачерате, сообщил телеканалу Sky TG24, что Траини не продемонстрировал никакого раскаяния за свою стрельбу. И, по оценке карабинеров, скорее всего, он совершил свой поступок как возмездие за убийство 18 летней Памелы Мастропьетро. Её расчлененные останки были найдены в двух чемоданах. По обвинению в убийстве арестован гражданин Нигерии.