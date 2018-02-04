В центре России десятки тысяч человек остаются без электричества

В Центральном федеральном округе России более 57 тысяч человек остаются без электричества из-за последствий снегопада. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.

Энергетики продолжают работу в круглосуточном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о свободном посещении школ из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Об этом он написал в своем твиттере.

В результате сильного снегопада в Москве повалено тысячи деревьев, один человек погиб. Информационное агентство "Спутник" в воскресенье сообщило, что снегопад, который начался в субботу, привел к нарушению линий электропередач в Московской области, лишив электроэнергии более 5000 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что один человек погиб в субботу, в результате падения деревьев на линии электропередач. Он сказал, что еще пять человек получили ранения из-за тяжелого снеогопада, но не уточнил характер ранений. По словам мэра, в Москве из-за снега и дождя упало более 2000 деревьев.