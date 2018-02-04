В Венеции проходит традиционный костюмированный маскарад

В Венеции в выходные дни в разгаре традиционный костюмированный карнавал, начавшийся 27 января и продолжающийся до 13 февраля.

Это время грандиозных костюмированных баллов, маскарадов и высоких париков, когда венецианцы и посетители со всего мира собираются на ежегодное костюмированное шоу.

В субботу состоялся Festa delle Maria (парад Марии). Для участия в нем были избраны 12 молодых женщин, которые изображают спасение венецианских невест от пиратов.

В следующее воскресенье маскарадный орел снизойдет с колокольни Святого Марка. Это станет одной из самых популярных достопримечательностей карнавала. По соображениям безопасности число участников и зрителей представления, собравшихся на площади, будет ограничено в 20 000 человек.

Сейчас в Венеции каждый день проходит конкурс на самую красивую маску. Традиция создания масок в Венеции относится к 13 веку, когда венецианцы проводили вечеринки до начала Великого поста и носили маски, чтобы скрыть свою личность.