В Венеции проходит традиционный костюмированный маскарад

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В Венеции в выходные дни в разгаре традиционный костюмированный карнавал, начавшийся 27 января и продолжающийся до 13 февраля.
Это время грандиозных костюмированных баллов, маскарадов и высоких париков, когда венецианцы и посетители со всего мира собираются на ежегодное костюмированное шоу.
В субботу состоялся Festa delle Maria (парад Марии). Для участия в нем были избраны 12 молодых женщин, которые изображают спасение венецианских невест от пиратов.
В следующее воскресенье маскарадный орел снизойдет с колокольни Святого Марка. Это станет одной из самых популярных достопримечательностей карнавала. По соображениям безопасности число участников и зрителей представления, собравшихся на площади, будет ограничено в 20 000 человек.
Сейчас в Венеции каждый день проходит конкурс на самую красивую маску. Традиция создания масок в Венеции относится к 13 веку, когда венецианцы проводили вечеринки до начала Великого поста и носили маски, чтобы скрыть свою личность.
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