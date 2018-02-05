Эквадорцы на референдуме поддержали ограничение президентского срока

В Эквадоре проведен референдум о числе сроков переизбрания президента. По конституции, президент может быть переизбран только на второй четырехлетний срок. Однако в 2015 году была введена норма о неограниченном числе переизбраний главы государства. В воскресенье, 4 января, две трети голосовавших на референдуме поддержали отмену этой нормы.

Референдум проводился по инициативе действующего главы государства Ленина Морено. Некоторые источники утверждают, что он сторонник законодательного закрепления принципа сменяемости власти. Другие считают, что Морено хотел лишить своего предшественника Рафаэля Корреа возможности вновь претендовать на должность президента.

Норма о неограниченном числе президентских сроков была введена при Рафаэле Корреа в 2015 году. Ленин Морено занимал пост вице-президента в период правления Корреа в 2007–2013 годах.